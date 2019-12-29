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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi.

29.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:42 Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81
OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka: 70-86
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 89-83
Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 93-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket: 90-71

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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