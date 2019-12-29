Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81
OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka: 70-86
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 89-83
Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 93-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket: 90-71