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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.

03.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:40 Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 13'üncü, Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-87
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol: 97-90
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 57-83
1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut: 50-53

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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