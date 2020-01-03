Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol
Süper Ligi'nin 13'üncü, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-87
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol: 97-90
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 57-83
1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut: 50-53