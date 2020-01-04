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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.

04.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:22 Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol: 96-84
OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 72-80
Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 72-87
TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 110-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-OGM Ormanspor: 71-72
Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol: 77-52
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo: 87-84
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Merkezefendi Belediyespor: 78-80
Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 57-44
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 59-74
Konyaspor-Mamak Belediyespor: 79-63
Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 80-72
Semt77 Yalovaspor-Samsunspor: 68-51
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 75-72
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol: 47-91
Bursa Büyükşehir-Bayraklı Belediyespor: 61-83

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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