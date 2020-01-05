Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 86-83
Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma: 96-88
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes: 80-82
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-73
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor: 82-77
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 78-68
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim: 58-48
İstanbul Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 67-66
Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın: 58-76
Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 66-65