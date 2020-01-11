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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları başladı.

11.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:10Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları başladı. Basketbol 1. Ligi'ne 15. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 91-92
Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom: 93-71
Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma: 91-82
Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket: 94-83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-Galatasaray: 76-57
OGM Ormanspor-BOTAŞ: 86-67
Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor: 69-87
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 88-62
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90-76
1881 Düzce Belediyespor-Samsunspor: 57-58
BUDO Gemlik Basketbol-Petkimspor: 76-90
Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket: 79-74
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 83-80
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Yalova VIP-Emlak Konut: 63-96
Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 39-67

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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