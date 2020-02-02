Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta oynanan 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

02.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:02Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'nde 18. hafta oynanan 4, Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 95-91
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 91-67
Anadolu Efes-Teksüt Bandırma: 83-72
OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-75
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 64-70
Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86-72

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  3 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
3.02.2020 08:34:14