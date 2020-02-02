Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol
Süper Ligi'nde 18. hafta oynanan 4, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 95-91
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 91-67
Anadolu Efes-Teksüt Bandırma: 83-72
OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-75
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 64-70
Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86-72