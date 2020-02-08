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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

08.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:00Basketbol: Toplu sonuç
ING Süper Ligi'nde 19. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Basketbol 1. Ligi'ne ise 18. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol- Tekfen: 77-86
Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64
Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67
Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Samsunspor: 76-68
BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik: 92-95
Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 100-83
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor: 88-77
Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor: 86-73

Darüşşafaka, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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