Basketbol: Toplu sonuç

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Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
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Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76-63
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor: 75-65
Petkimspor-Konyaspor: 75-57
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Bosna 34: 81-77
BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-75
1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 73-51