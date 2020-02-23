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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

23.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:08Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'ne 19. hafta maçıyla devam edilirken, Basketbol 1. Ligi'nde 20 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76-63
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor: 75-65
Petkimspor-Konyaspor: 75-57
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Bosna 34: 81-77
BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-75
1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 73-51

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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