Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta oynanan 3 maçla başladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına 4 maçla devam edilirken, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 21'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen: 91-87
Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ: 80-75
Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma: 88-78
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 63-83
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 82-68
BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol: 67-61
Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray: 67-92
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Anadolu Basket: 77-74
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78-86
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 90-83
Semt77 Yalovaspor-Konyaspor: 83-61
1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 78-86
Samsunspor-Akhisar Belediyespor: 55-71
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Yalova VİP-Urla Belediyespor: 80-82
1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34: 90-70
Bursa Büyükşehir-İstanbul Üniversitesi: 69-51
Antalya 07 Basketbol-Mersin Üniversitesi: 70-57
Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 75-66
Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim: 67-61
Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın: 67-79
BOTAŞ Gelişim-Mardin Büyükşehir Başak: 64-71