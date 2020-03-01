Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi. Pınar Karşıyaka
Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes: 49-63
Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 102-77
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 62-77
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta: 81-92
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 63-67
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, Spor Kaynak: AA