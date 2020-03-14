Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynandı.
14.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:32
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftası 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası da 6 maçla sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma : 73-63
Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka: 74-79
Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 86-63
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 81-83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-76
Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 97-93
Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 70-94
Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ: 86-60
İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 83-54
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Konyaspor: 88-67
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 70-85
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 102-94
Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-79
Samsunspor-Anadolu Basket: 81-71
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir: 73-57
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mardin Büyükşehir Başak: 73-95
Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 75-86
Emlak Konut-Bosna 34: 66-46
Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi: 70-104
1881 Düzce Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 90-106
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma : 73-63
Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka: 74-79
Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 86-63
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 81-83
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-76
Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 97-93
Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 70-94
Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ: 86-60
İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 83-54
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Konyaspor: 88-67
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 70-85
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 102-94
Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-79
Samsunspor-Anadolu Basket: 81-71
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir: 73-57
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mardin Büyükşehir Başak: 73-95
Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 75-86
Emlak Konut-Bosna 34: 66-46
Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi: 70-104
1881 Düzce Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 90-106
Kaynak: AA
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