Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta 4 maçla sona erdi.
15.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta 4 maçla sona erdi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 84-75
Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87
Türk Telekom-Anadolu Efes: 81-103
Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor: 105-111
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ: 84-75
Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87
Türk Telekom-Anadolu Efes: 81-103
Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor: 105-111
Kaynak: AA
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