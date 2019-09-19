Haberler » Spor » Haber

Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.

19.09.2019 22:46Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen 13. Mehmet Baturalp Turnuvası İstanbul'da devam ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom maçları oynandı.
Günün ilk maçının normal süresi 88-88 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Teksüt Bandırma sahadan 107-103 galip ayrıldı.
Normal süresi 81-81 biten ve uzatmaya giden günün ikinci maçını ise Türk Telekom 96-90 kazandı.
Bu sonuçların ardından 4 takım da birer galibiyet almış oldu.
Turnuva, 21 Eylül Cumartesi oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonun son gününde diyabetli çocuklar ile ünlülerin gösteri maçı da oynanacak.
Cumartesi gününün maç programı şöyle:
17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta

Türk Telekom, basketbol, Türkiye, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:51 flaş!
23:50 Ünal Karaman'dan maç sonu Sturridge açıklaması!
23:49 Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi
23:42 Hayrullah Akyüz: "Milli formayı yeniden giymek isterim"
23:32 Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi
23:30 "Roma-Medipol Başakşehir maçından notlar" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "Buruk, son maçta...
23:10 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası