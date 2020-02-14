Haberler » Spor » Basketbol Türkiye Kupası: Darüşşafaka Tekfen: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71 - Spor

Basketbol Türkiye Kupası: Darüşşafaka Tekfen: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

14.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:34Basketbol Türkiye Kupası: Darüşşafaka Tekfen: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Tekfen, Doğa 'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar x, Alper Altuğ Köselerli x, Can Mavisu x

Darüşşafaka Tekfen: Browne x 2, Hamilton xx 8, Sinan Güler xx 8, Erkan Veyseloğlu x 2, Jones xx 8, Doğuş Özdemiroğlu xx 13, Berk Demir xx 8, Colson xx 11, Mahir Ağva x, Kartal Özmızrak xxx 25

Başantrenör: Selçuk Ernak

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xx 14, Harrison xx 15, Auguste xx 11, Poythress x 7, Göksenin Köksal xx 15, Ayberk Olmaz x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar x, Hasan Emir Gökalp x 2

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 13-20 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

Devre: 37-38 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka Tekfen lehine) - ANKARA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Galatasaray, Darüşşafaka, Sigorta, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:05:17