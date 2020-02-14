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Basketbol Türkiye Kupası: Türk Telekom : 81 - Fenerbahçe Beko : 83

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu.

14.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:53Basketbol Türkiye Kupası: Türk Telekom : 81 - Fenerbahçe Beko : 83
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finalde Tekfen'in rakibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x

Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10, Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, de Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 69-69 - ANKARA

Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: İHA

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