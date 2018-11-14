14 Kasım 2018, 00:04
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Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında Polonya temsilcisi Arka'yı 87-77 yendi.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında Polonya temsilcisi Arka'yı 87-77 yendi.

Polonya'nın Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu, 32-28 ev sahibi üstün tamamladı. Fakat TOFAŞ, etkili savunması sayesinde soyunma odasına 56-47 önde gitti.

Arka, 3. çeyrekte farkı 6 sayıya (62-68) indirdi ancak oyunun kontrolünü bırakmayan TOFAŞ, sahadan 87-77 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Mejia 22, Garrett 21 ve Kadji 17 sayı üretti.

TOFAŞ, 7. karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti. Arka ise 6. mağlubiyetini aldı. Polonya,basketbol,Avrupa
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:04



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