Basketbol: Uleb Avrupa Kupası

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa
Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında Polonya
temsilcisi Arka'yı 87-77 yendi.
Polonya'nın Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu, 32-28 ev sahibi üstün tamamladı. Fakat TOFAŞ, etkili savunması sayesinde soyunma odasına 56-47 önde gitti.
Arka, 3. çeyrekte farkı 6 sayıya (62-68) indirdi ancak oyunun kontrolünü bırakmayan TOFAŞ, sahadan 87-77 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Mejia 22, Garrett 21 ve Kadji 17 sayı üretti.
TOFAŞ, 7. karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti. Arka ise 6. mağlubiyetini aldı.
Polonya,basketbol,Avrupa
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:04