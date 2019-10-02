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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 79-73 mağlup etti.

02.10.2019 22:52Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 79-73 mağlup etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanan maçın ilk periyodunu 24-12 geride kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 önde gitti.
Son periyoda 63-59 üstün giren yeşil-siyahlı takım, salondan 79-73 galip ayrıldı.
C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek son 16'ya kalmayı hedefliyor.

Darüşşafaka, basketbol, Slovenya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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