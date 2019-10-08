Haberler » Spor » Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.

08.10.2019 23:06Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66'lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Partizan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:21 Fransa'da Kylian Mbappe şoku!
02:18 (Özel Haber) Simge Aköz: "Hedef her kulvarda şampiyonluk"
00:41 Galatasaray'dan KAP açıklaması!
00:04 "Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde"
23:55 İnegölspor'da başkan münür kanar
23:51 Darüşşafaka Tekfen evinde galip!
23:24 Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya