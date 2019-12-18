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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 92-73 yendi.

18.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:22Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Doğa Erkek Takımı, ULEB Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 92-73 yendi.
Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılılar, grubundaki 6. galibiyetini elde etti.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 29-16 önde kaptan Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 56-33 üstün gitti.
Final periyoduna 74-52 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 92-73 galip ayrıldı.
Galatasaray Doğa Sigorta, grubu ikinci sırada tamamladı ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesi yapmaya hak kazandı.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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