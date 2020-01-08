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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Ingus Baumanis (Letonya), Denis Hadzic (Hırvatistan)Darüşşafaka Tekfen: Browne 18, Lamb 4, Mahir Ağva 11, Jones 13, Colson 10, Berk Demir 9, Sinan Güler 5, Kartal Özmızrak 2, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 1, Troy Selim...

08.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:00Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Ingus Baumanis (Letonya), Denis Hadzic ( )
Tekfen: Browne 18, Lamb 4, Mahir Ağva 11, Jones 13, Colson 10, Berk Demir 9, Sinan Güler 5, Kartal Özmızrak 2, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 1, Troy Selim Sav
Dolomiti Energia: Craft 13, Pascolo 4, Blackmon 13, Kelly 13, Gentile 17, Mian 3, Knox 4, Forray, Mezzanotte 2, King
1. Periyot: 16-19
Devre: 36-30
3. Periyot: 54-49
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Dolomiti Energia 5. dakikada 12-6 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen organize hucumlarla bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kurmaya çalışırken, İtalyan ekibi ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.
İkinci periyoda Colson ve Sinan Güler'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikaya girilirken 24-19 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla şansı tanımayan yeşil-siyahlı takım, soyunda odasına 36-30 üstün gitti.
Maçka ikinci yarının ilk bölümünde Gentile, Kelly ve Knox ile etkili olan Dolomiti Energia, 27. dakikada skoru eşitledi: 45-45. Berk Demir ve Lamb'ın basketleriyle tekrar ritm bulan Darüşşafaka Tekfen son çeyreğe 54-49 önde girdi.
Son periyotta hücumda zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında Blackmon ve Gentile ile sayı üreten Dolomiti Energia, 37. dakikada maça tekrar denge getirdi: 59-59. Browne ile kaydettiği basketlerle son dakikaya 67-65 önde giren Darüşşafaka Tekfen, müsabakadan 73-69 galip ayrıldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Hırvatistan, Sinan Güler, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: AA

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