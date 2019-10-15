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Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 76-65 mağlup oldu.

15.10.2019 23:32Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 76-65 mağlup oldu.
İtalya'nın Venezia kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-31 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtalya ekibi, üçüncü periyotunu 58-49 önde geçtiği karşılaşmayı 76-65 kazandı.
TOFAŞ'ta Devin Williams, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu'nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4'üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5'inci sırada yer aldı.

basketbol, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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