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Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 85-82 yenildi.

16.10.2019 23:52Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 85-82 yenildi.
Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.
İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.
İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka Tekfen'de ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu'nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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