Haberler » Spor » Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası - Spor

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 yenerken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 mağlup oldu.

27.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:00Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası
'da gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 yenerken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 mağlup oldu.
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, Konya'da başladı.
Konya Uluslararası Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 15 ve 16 yaş altı milli takımları katılıyor.
Organizasyonun ilk gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'yı 76-50 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'ya 102-33 yenildi.
Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Letonya'yı 89-69 yendi.
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'na yarın ikinci gün maçlarıyla devam edilecek.

basketbol, Konya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:22  Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti
01:21  Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı
01:09  Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok
01:08  ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi
00:56  Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!
27.01.2020 01:32:33