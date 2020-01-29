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Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 76-61 mağlup oldu.

29.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:38Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 76-61 mağlup oldu.
Konya Uluslararası Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan ile karşılaştı.
Milli takım, karşılaşmadan 76-61 yenik ayrıldı.
Günün diğer maçlarında ise Rusya, Litvanya'yı 70-68 ve Slovenya, Letonya'yı 70-61 mağlup etti.

Organizasyonda yarın 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya; 15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya ile karşılaşacak. Ayrıca, Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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