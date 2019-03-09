Bilecik
'te düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.
Bilecik İstasyon ve Atatürk
Kapalı Spor Salonlarında gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, coşkuyla başlayıp aynı şekilde sona eren maçlar sonucunda başarılı olan takımlar yarı finallerde okullarını temsil etmeye hak kazandı.
Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlar madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur
Yücel'in elinden aldı. - BİLECİK
basketbol, Yaşam
Kaynak: İHA