Basketbol yıldızlarını arıyor

Sporu tabana yaymayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımları için 22-23 Haziran tarihlerinde altyapı seçmeleri yapacak.

22 Haziran Cumartesi günü, 2005,2006,2007,2008,2009 ve 2010 doğumlu kız, 23 Haziran Pazar günü ise 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 doğumlu erkek sporcuların katılacağı seçmeler Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak. Altyapı seçmelerine katılmak isteyen sporcular 0532 370 69 32 numaralı telefonu arayabilir ya da www.bursabbspor.com internet adresini ziyaret edebilir.

Kaynak: Bültenler