Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi

"Geleceğin LeBron James'i" olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı. Nike'ın hisseleri 1,7 değer kaybetti. Bu da şirketin, yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar zarar etmesine sebep oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Devlet Başkanı Barrack Obama'nın da izlediği üniversiteler arası karşılaşmada Williamson oyuna girdikten 30 saniye sonra hiçbir dış müdahale olmadan ayakkabısı yırtılınca ayağının kayması sonucu sakatlanarak oyundan ayrıldı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) gelecekteki mega starlarından birisi olarak gösterilen Williamson daha sonra maça dönmedi. Williamson'ın sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.

Duke için oynayan Williamson'ın sakatlığı Amerikan Üniversiteleri Basketbol Ligi'nin (NCAA) en önemli maçlarından birinde geldi. Duke, NBA efsanesi Michael Jordan'ın eski takımı North Carolina Üniversitesi'ne karşı oynuyordu.

Olayın ardından Nike ABD'deki hisselerinde düşüş görülürken firmadan olayın sebebini araştıracakları açıklaması geldi.

BASKETBOL AYAKKABISI İLK KEZ YIRTILMIYOR

2014 yılında San Antonio Spurs'ın Arjantinli yıldızı Manu Ginobili'nin de Nike marka ayakkabısı bir maç esnasında patlamıştı.

2015 yılında Kenyalı atlet Eliud Kipchoge de Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen maratonun 25 kilometresini Nike marka ayakkabısı yırtık olarak koşup dünya rekoru kırmayı elinden kaçırdı.