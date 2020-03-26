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Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı

Koronavirüs salgını basketbolu da etkilerken liglerin ertelenmesinin ardından sporcular Berkan Durmaz, Chris Jones, Gerald Robinson ve Perry Jones'tan 'Evde kalın' mesajı geldi.

26.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:58
Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı

Koronavirüs salgını basketbolu da etkilerken liglerin ertelenmesinin ardından sporcular Berkan Durmaz, Chris Jones, Gerald Robinson ve Perry Jones'tan 'Evde kalın' mesajı geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğine yönelik açıklamasının ardından, yerli oyuncular evde çalışmalarını sürdürürken, bazı yabancı oyuncular ise istekleri doğrultusunda ülkelerine döndü. Basketbolcuların yaptığı açıklamalarda ise ortak nokta 'Evde kal' çağrısı oldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarılı genç oyuncusu Berkan Durmaz, özellikle de genç nesile seslenerek "Koronavirüs salgınından dolayı liglerimiz ertelendi. Bu dönemde özellikle gençlerin yapması gereken en büyük şeylerden bir tanesi evde kalmak ve hastalığın yayılma hızını düşürmek çünkü koronavirüsünün en büyük özelliğinden bir tanesi, hızla yayılması. Bunu sağlamak bizim elimizde. Evde boş vaktimizde neler yapabiliriz? Ben mesela ailemle güzel vakit geçirip, puzzle yapıyorum. Çok keyifli geçiyor ve spor yapmaktan vazgeçmiyorum. Evde egsersizlerimi yapıyorum uzun süre hareketsiz kaldığınızda vücudunuzun spora ihtiyacı var. Siz de sporla kalın, sağlıkla kalın, evde kalın" dedi.

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nda ise yabancı oyuncuların istekleri doğrultusunda ülkelerine dönmelerine izin verilirken; Perry Jones, Gerald Robinson ve Chris Jones, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

BURSASPOR'UN YABANCILARINDAN MESAJ VAR

Gerald Robinson, yeşil beyazlı camiaya seslenerek, "Maalesef şu anki şartlardan dolayı herkes güvenle evde kalarak sağlığını korumalı. Sezon şimdilik durduruldu ve ülkeme dönüyorum. Fakat devam etmesi halinde geri geleceğim ve sezonu tamamlamayı bekliyorum. Evde kal" ifadelerini kullanırken, Perry Jones da "Tüm sezon bana gösterdiğiniz destek ve özellikle beni Türkiye'ye kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef dünyada bazı gelişmeler yaşanıyor, bazı önlemler almam gerekiyor özellikle kendim ve sevdiklerim için. Umarım her şey kontrol altına alınır buraya geri dönerim. Hep beraber döner ve başladığımız işi bitirebiliriz o zamana kadar görüşürüz. Evde kal" mesajını paylaştı.

Bir diğer isim Chris Jones da, destekleri için taraftarlarına teşekkür ederek "Umarım bu sezonu bir şekilde tamamlayabiliriz, seve seve dönmeye hazırım ama şu an kendimin ve ailemin sağlığını öncelikte tutmak zorundayım. Sizi çok özleyeceğim, umarım sezona devam edebiliriz. Evde kalın" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, basketbol, Spor

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