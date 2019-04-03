Basketbolda Alt Yaş Milli Takımların Teknik ve İdari Kadroları Açıklandı

Basketbolda 2019 yılı içinde erkek ve kızlarda 20, 18 ve 16 yaş altı milli takımlarda görev yapacak teknik ve idari kadro belli oldu. Türkiye
Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın idaresindeki milli takımlarda koordinatörlük görevini erkeklerde Fikret Doğan, kızlarda ise Zeynep Gül Ene üstlenecek.
Bu yıl milli takımlarda görev alacak isimler şöyle:
20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:
İdareci/menajer: Nedim Yücel
(Bursaspor
)
Başantrenör: Serkan
Erdoğan
Yardımcı antrenör: Tutku Açık
(Galatasaray
Doğa Sigorta
), Mülkü Karadeniz
(Edirnespor
), Murat Öney (Türk Telekom
)
Kondisyoner: Ali Göksel Atağ (Galatasaray Doğa Sigorta)
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:
İdareci/menajer: Mehmet Döğüşgen
Başantrenör: Derviş Gökhan Güney
(İstanbul Büyükşehir Belediyespor
)
Yardımcı antrenör: Ozan Havuzlu (Anadolu Efes
), Mahir Bayrak (Gaziantep
Basketbol), Ali Ruhi Balkanlı (Darüşşafaka Tekfen
)
Kondisyoner: Tolga Titiz (Mavişehir
Spor Kulübü)
16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı
İdareci/menajer: Gürol Karamahmut
Başantrenör: Semih Soğuksu
Yardımcı antrenör: Gülhan Öztürk (TOFAŞ), İbrahim Daloğlu (Beşiktaş
Sompo Japan), Özcan Çakar (Anadolu Efes)
Kondisyoner: Aydın Gökmen
Güner
20 Yaş Altı Kız Milli Takımı:
İdareci/menajer: Zeynep Gül Aktaş
Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı
(Bellona Kayseri
Basketbol)
Yardımcı antrenör: Emre Özsarı (İstanbul Üniversitesi
), Özlem Şencan (Mersin Büyükşehir Belediyespor
), Can Alyüz (Fenerbahçe
)
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı:
İdareci/menajer: Sebla Kesim Key
Başantrenör: Nevriye Yılmaz
(Galatasaray Gelişim)
Yardımcı antrenör: Yusuf Arkadaş (Çukurova Doğuş
), Özgür Güvenç
(Çankaya Üniversitesi
)
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı:
İdareci/menajer: Banu Özgür (Parlayan Yıldızlar)
Başantrenör: Ali Doğan
Korkmaz (İstanbul Üniversitesi)
Yardımcı antrenör: Birtan Öztürk (Galatasaray), Sefa Gündüz (Çankaya Üniversitesi), Selim
Aldağ (İstanbul Üniversitesi Gelişim)
Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA