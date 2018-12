Basketbolda Altyapılar Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 14:43



2019 yılında oynanacak olan Altyapılar Avrupa Şampiyonası grupları belli oldu.FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde, 2019 yılında oynanacak Altyapılar Avrupa Şampiyonası grupları belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Millilerin rakipleri şu şekilde:Ümit Erkekler: İsrail 'in Tel Aviv kentinde 13-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Kura sonucu A Grubu'nda yer alacak olan Ay Yıldızlılar; Fransa Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşacak. Genç Erkekler: Yunanistan 'ın Volos şehrinde 27 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan Milliler, A Grubu'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar, Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Yıldız Erkekler: İtalya 'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Millilerimiz C Grubu'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar, Slovenya Litvanya ve Estonya ile grup maçlarında mücadele edecek.Ümit Kızlar: 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadelede edecek olan Ay Yıldızlılar, C Grubu'nda Danimarka ve Romanya ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde belli olacak.Genç Kızlar: Makedonya 'nın Skopje kentinde 5-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek olan Millilerimiz, B Grubu'nda yer alacak. Ay Yıldızlılar, İsviçre Bulgaristan ve İzlanda ile grup maçlarında karşılaşacak.Yıldız Kızlar: 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadelede edecek olan Ay Yıldızlılar, D Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz, Çekya, Yunanistan ve Polonya ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. - İSTANBUL