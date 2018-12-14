Basketbolda Altyapılar Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

2019 yılında oynanacak olan Altyapılar Avrupa
Şampiyonası grupları belli oldu.
FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde, 2019 yılında oynanacak Altyapılar Avrupa Şampiyonası grupları belirlendi. Türkiye
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Millilerin rakipleri şu şekilde:
Ümit Erkekler: İsrail
'in Tel Aviv
kentinde 13-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Kura sonucu A Grubu'nda yer alacak olan Ay Yıldızlılar; Fransa
, Karadağ
ve Büyük Britanya
ile karşılaşacak. Genç
Erkekler: Yunanistan
'ın Volos şehrinde 27 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan Milliler, A Grubu'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar, Büyük Britanya, Almanya
ve Sırbistan
ile karşı karşıya gelecek.
Yıldız Erkekler: İtalya
'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Millilerimiz C Grubu'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar, Slovenya
, Litvanya
ve Estonya
ile grup maçlarında mücadele edecek.
Ümit Kızlar: 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadelede edecek olan Ay Yıldızlılar, C Grubu'nda Danimarka
ve Romanya
ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde belli olacak.
Genç Kızlar: Makedonya
'nın Skopje kentinde 5-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek olan Millilerimiz, B Grubu'nda yer alacak. Ay Yıldızlılar, İsviçre
, Portekiz
, Bulgaristan
ve İzlanda
ile grup maçlarında karşılaşacak.
Yıldız Kızlar: 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadelede edecek olan Ay Yıldızlılar, D Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz, Çekya, Yunanistan ve Polonya
ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. - İSTANBUL
Genç,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 14:43