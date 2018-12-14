Basketbolda Altyapılarda Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

Basketbolda altyapılarda Avrupa
Şampiyonası grupları, FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail
'in Tel Aviv
kentinde 13-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar A Grubu'nda yer alacak. Milliler grubunda Fransa
, Karadağ
ve Büyük Britanya
ile karşılaşacak. Yunanistan
'ın Volos şehrinde 27 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Genç
Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise genç milliler, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya
ve Sırbistan
ile karşı karşıya gelecek.
Yıldız Erkek Milli Takımı, İtalya
'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya
, Litvanya
ve Estonya
ile mücadele edecek.
Ümit Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde C Grubu'nda Danimarka
ve Romanya
ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından daha sonra açıklanacak. Makedonya
'nın Üsküp
kentinde 5-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek Genç Kız Milli Takımı, B Grubu'nda İsviçre
, Portekiz
, Bulgaristan
ve İzlanda
ile karşılaşacak.
Yıldız Kız Milli Takımı, 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Çekya, Yunanistan ve Polonya
ile mücadele edecek. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Genç,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 12:47