14 Aralık 2018, 12:47
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Basketbolda Altyapılarda Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

Basketbolda Altyapılarda Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları, FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde belirlendi.

Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları, FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde 13-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar A Grubu'nda yer alacak. Milliler grubunda Fransa, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın Volos şehrinde 27 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise genç milliler, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Yıldız Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile mücadele edecek.

Ümit Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde C Grubu'nda Danimarka ve Romanya ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından daha sonra açıklanacak.

Makedonya'nın Üsküp kentinde 5-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek Genç Kız Milli Takımı, B Grubu'nda İsviçre, Portekiz, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.

Yıldız Kız Milli Takımı, 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Çekya, Yunanistan ve Polonya ile mücadele edecek. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Genç,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 12:47



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