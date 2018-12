Basketbolda Altyapılarda Avrupa Şampiyonası Grupları Belli Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 12:47



Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları, FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail 'in Tel Aviv kentinde 13-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar A Grubu'nda yer alacak. Milliler grubunda Fransa Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşacak. Yunanistan 'ın Volos şehrinde 27 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise genç milliler, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Yıldız Erkek Milli Takımı, İtalya 'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya Litvanya ve Estonya ile mücadele edecek.Ümit Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde C Grubu'nda Danimarka ve Romanya ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından daha sonra açıklanacak. Makedonya 'nın Üsküp kentinde 5-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek Genç Kız Milli Takımı, B Grubu'nda İsviçre Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.Yıldız Kız Milli Takımı, 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Çekya, Yunanistan ve Polonya ile mücadele edecek. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.