Basketbolda büyük final pazar günü

Antrenör Kaan Salman yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karya Basketbol Takımı Muğla 'da Basketbol Ateşini bu maçı kazanarak yeniden alevlendirmeyi hedefliyor.

Amaçlarının Muğla'nın yeniden Bölgesel Ligde bir basketbol takımı olması olduğunu belirten Baş Antrenör Kaan Salman, bununda ilk yolu Pazar günü oynayacağımız Marmaris Belediyesi karşılaşmasından geçiyor. Bu maçı kazanarak, Bölgesel Ligde yolumuza devam etmek istiyoruz. Genç çalışkan koşan bir takımımız var. Bu çocuklar desteği hak ediyor. 7den77 ye tüm Muğlalıları tüm menteşelileri bu maçta çocuklarına destek olmaya Pazar günü saat 17:00 da Muğla Atatürk Spor Salonuna davet ediyoruz. Dedi.

Hafta sonları yeniden Menteşelilere bir basketbol aktivitesi sunmak, Muğla da Basketbol Ateşini yeniden alevlendirmek için yola çıktıklarını belirten Salman, bu konuda hem Menteşe Kaymakamlığımızın, hem Menteşe Belediyemizin bize destek olması en büyük arzumuz inşallah yeniden basketbol dolu güzel günler yaşayacağız dedi.