Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan 'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti.Dünya Kupası'nda yer alan 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her takım, grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve elenme yaşanmadan 16 turuna ilerleyecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek. Eşleşmeden galip çıkan 8 takım, çeyrek finale yükselecek.A Grubu: Kanada, Avustralya, İtalya, MısırB Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, BulgaristanC Grubu: Türkiye, Güney Kore, Arjantin, İspanyaD Grubu: Rusya, ABD, Mali, Japonya/Yeni Zelanda