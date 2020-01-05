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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

05.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:06 Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Erkekler Türkiye Kupası'nda yer alacak ekipler belirlendi.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom kupada mücadele hakkı elde etti.
Yeni formata göre ligin ilk yarısını ilk 4 sırada tamamlayan takımlarla (Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta) ile ikinci 4'te bulunan ekipler (TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapılacak.
Kupada 11-12 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Ankara'da karşılaşacak. 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: AA

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