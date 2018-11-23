Basketbolda Haftanın Programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)
17.30 Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
25 Kasım Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (BJK Akatlar
17.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)
20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol (Ahmet Cömert)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
25 Kasım Pazar:
16.00 Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.30 Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)
Yarın:
15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)
16.00 Karesispor-Finalspor (Kurtdereli)
16.00 Ankara DSİ-Artvin Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
17.00 Bursaspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)
17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Manisa Atatürk)
25 Kasım Pazar:
17.00 Selçuklu Basketbol-Edirnespor (Selçuklu Belediyesi)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare (TOBB Etü)
15.00 A Koleji-Mersin Üniversitesi (Durugöl Recep Kara)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edip Buran)
18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yeni Artuklu)
14.00 Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
14.00 İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik (Caferağa)
25 Kasım Pazar:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
Büyükşehir Belediyespor,Türkiye,basketbol