Basketbolda Haftanın Programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)

17.30 Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

25 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (BJK Akatlar

17.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)

20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

25 Kasım Pazar:

16.00 Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.30 Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)

16.00 Karesispor-Finalspor (Kurtdereli)

16.00 Ankara DSİ-Artvin Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Bursaspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)

17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Manisa Atatürk)

25 Kasım Pazar:

17.00 Selçuklu Basketbol-Edirnespor (Selçuklu Belediyesi)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare (TOBB Etü)

15.00 A Koleji-Mersin Üniversitesi (Durugöl Recep Kara)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edip Buran)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik (Caferağa)

25 Kasım Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)