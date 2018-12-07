Basketbolda Haftanın Programı

Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray (Bodrum Binnaz Karakaya
)
9 Aralık Pazar:
14.00 Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-Fenerbahçe (Ankara
)
16.00 İstanbul Üniversitesi- Gündoğdu Adana
Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol- Artvin
Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
16.00 OGM Ormanspor-Ankara DSİ (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.30 Manisa
Büyükşehir Belediyespor- Selçuklu
Basketbol (Manisa Atatürk)
16.00 Petkimspor- Bandırma
Kırmızı (ENKA)
16.00 Karesispor- Düzce
Belediyespor (Kurtdereli)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bayraklı
Belediyesi-Yalova VİP Gençlik (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Urla
Belediyespor (Edip Buran)
Yarın:
9 Aralık Pazar:
Büyükşehir Belediyespor,Türkiye,basketbol
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Elazığ
İl Özel İdare (TOFAŞ)
07 Aralık 2018 Cuma 13:13