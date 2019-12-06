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Basketbolda ING All-Star 2020'nin biletleri satışa sunuldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri satışa çıktı.

06.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:42Basketbolda ING All-Star 2020'nin biletleri satışa sunuldu
ING Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All- 2020 organizasyonunun biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak etkinliğin biletleri 30 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.
ING All-Star 2020'de all-star maçının yanı sıra 3 sayı yarışması, smaç yarışması ve bazı etkinlikler düzenlenecek.
Biletix'ten satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:
Saha içi 1. sıra: 1000 lira
Saha içi 2. sıra: 650 lira
VIP: 280 lira
1. Kategori: 180 lira
2. Kategori: 130 lira
3. Kategori: 120 lira
4. Kategori: 80 lira
5. Kategori: 65 lira
6. Kategori: 55 lira
7. Kategori: 40 lira
8. Kategori: 30 lira

basketbol, Star, Spor

Kaynak: AA

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