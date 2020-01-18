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Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu

Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı.

18.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:18Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu
Basketbolda ING All- 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı.
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.
Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo ), Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.
Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando de Colo (Fenerbahçe Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka)
ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.

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Kaynak: AA

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