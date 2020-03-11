Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek
Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.
11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:36
Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya 'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.
Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.
Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, basketbol, İtalya, Avrupa, Spor
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