Basketbolda kadın milliler İspanya'ya gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel turnuvaya katılmak için İspanya
'ya gitti. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milliler, İspanya
'nın Burgos kentindeki özel turnuvada mücadele edecek.
Turnuvada milli takımın yanı sıra ev sahibi İspanya, Macaristan
ve Letonya
yer alacak. A Milli Basketbol Takımı
, turnuvanın ardından 3 Haziran Pazartesi günü Türkiye
'ye dönecek.
Kaynak: AA
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