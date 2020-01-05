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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

05.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:32 Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ligde birinci devreyi ilk 8 sırada tamamlayan Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol, 3-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.
Kupada çeyrek final eşleşmesi şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol
Galatasaray-İzmit Belediyespor
OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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