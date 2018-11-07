Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya
temsilcisi Segafredo Virtus Bologna
'ya 94-90 yenilen Beşiktaş
Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, kötü oynayarak kaybettiklerini belirtti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ivanovic, savunmada çok zorlandıklarını aktararak, "Kötü bir maç çıkardık. İç sahada potamızda 94 sayı gördük ve bu kabul edilemez. Çok kolay sayılara izin verdik. Oynamamız gereken şekilde oynamadık. Zaman zaman çok yakın geçti ancak kazanacak hamleleri yapmadık." diye konuştu.
Hafta başında ödemelerde sorun yaşanmasının ardından takımın antrenmana çıkmamasıyla ilgili soru üzerine Ivanovic, "Kaybettiğiniz zaman bahane bulabilirsiniz ancak bugün kötü oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
Segafredo Virtus Bologna Başantrenörü Stefano Sacripanti ise kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adım adım ilerlediklerini kaydeden Sacripanti, "Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takım olduk. Bugün zor bir deplasmanda kazandık. Böyle maçlarda son 2-3 dakikayı oynamak çok zor. Bunu başardık. Rakibin çok iyi oyuncuları var. Biz tüm maç iyi oynadık ve üst üste 5. maçtan da galip ayrıldık." şeklinde konuştu.
İtalya,Bologna
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:26