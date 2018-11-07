Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa
Kupası C Grubu'nda Belçika
temsilcisi Spirou Basket'i 90-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka
'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Taraftarımızla bütünleşerek özel ve güzel bir galibiyet aldık." dedi.
Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, İlkan Karaman
'ın dizindeki sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giymediğini, Berk Uğurlu
'nun ayağının altında bir sakatlığının bulunduğunu ancak özveriyle oynadığını söyledi.
Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:
"Ancak daha sonra rakibin açık saha skorlarını durduramadık ve geriye düştük. Maçın ilk bölümünde hakem yönetimi de kötüydü ve faul problemi yaşadık, rotasyon yapmak zorunda kaldık. Egemen ve Berk takıma bugün çok katkı verdi. Taraftarımızla bütünleşerek özel ve güzel bir galibiyet aldık. Desteğe ihtiyacımız var. Öz güven kaybından Walker ilk bölümde iyi oynayamamasına rağmen ikinci bölümde daha iyi oynadı ve galibiyete ulaşmamıza katkı verdi."
Belçika,Avrupa,Pınar Karşıyaka
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:37