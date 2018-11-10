Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray
'a 77-69 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'un başantrenörü Hakan Yavuz
, karşılaşmaya çok kötü başladıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Maça çok kötü başladık. Maçın başında yediğimiz farkı bir yere kadar azalttık. Rakibimiz hafta içinde Avrupa
kupasında yorucu bir maç oynadı ama geniş rotasyonun avantajını kullandılar. Oyunun ritmini bulup, rakibi yakalayana kadar zaman bitti. İyi mücadele edip, maçı kazanma noktasına getirdik ancak yenildik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: "Zor bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz"
Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın genelinde rakipten daha iyi oynadıklarını dile getirdi.
Sözlerine Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ü anarak başlayan Ertuğrul Erdoğan, "Atatürk, fikirlerini zihinlerde sevgisini kalplerde tutmamız gereken bir lider. Bugün biz zor bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Maçın genelinde rakipten daha iyi oynadık. İyi savunma yaptık, Holloway ve Semih Erden
dışında herkes ortalamasının altında sayı attı. Ligde ikinci galibiyetimizi aldık. Bu psikolojik olarak ilerleyen günlerde bize olumlu yansıyacaktır. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. İnşallah galibiyet serimizi sürdürürüz." diye konuştu.
Hakan Yavuz,İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:40