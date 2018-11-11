Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Türk Telekom
'u 87-59 yenen Anadolu Efes
'in başantrenörü Ergin Ataman
, sert savunma yaptıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maçı ciddiye aldıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar ser savunma yaptık. Bir tek ikinci çeyrekte fazla sayı yedik. Üçüncü çeyrekte aynı sertlikle oynadık ve Türk Telekom'un direncini kırdık. Bütün oyuncularımızı kullandık. Bu tip maçlar bizim için önemli çünkü zor bir deplasmandan geldik. Herbalife Gran Canaria
müsabakasında az süre alan Türk oyuncularımız ciddi katkı verdiler. Önümüzde çok kritik Panathinaikos
maçı var, onun hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Herbalife Gran Canaria
karşılaşmasında sakatlanan Shane Larkin
'in sakatlığı hakkında da bilgi veren tecrübeli başantrenör, "Larkin'in tedavisi devam ediyor. MR çekildi ve ciddi bir sıkıntı görülmedi. 2-3 haftalık sakatlık gibi durmuyor. Sağlık ekibimiz, Larkin'i Panathinaikos maçına yetiştirmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gören: "Varlık gösteremedik"
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise Anadolu Efes'in maçın başından sonuna kadar iyi oynadığını dile getirdi.
Sözlerine Anadolu Efes'i kutlayarak başlayan Gören, "Anadolu Efes, oyunun başından sonuna kadar agresif ve iyi oynadı. Maçın ciddiye alarak oynadılar. Salı günü oynadığımız Zenit
maçından sonra sakatlıklar ve hastalıklarla uğraştık. Bu durum bizim yarım olarak sahada olmamızı sağladı. Anadolu Efes maçın başından sonuna kadar iyi oynadı. Varlık gösteremedik." diye konuştu.
Ergin Ataman,Anadolu Efes,Türk Telekom
11 Kasım 2018 Pazar 17:37