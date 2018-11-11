Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen
'i 100-84 mağlup eden Pınar Karşıyaka
'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iç sahada böyle bir sonuca ihtiyaçlarının olduğunu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. FIBA Erkekler Avrupa
Kupası'nda çarşamba günü oynadıkları Spirou Basket maçı gibi bir müsabaka oynandığını belirten Çıvgın, "Son bölümü yüzdeli oynayarak maçı kazanmasını bildik. Her gün daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Burada gösterdiğimiz enerjiyi, takım bütünlüğünü deplasmanda da göstermek zorundayız. Müthiş itici güç taraftarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ahmet Çakı
: "4. periyot maç bizim kontrolümüzden çıktı"
Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı ise maça iyi başlayamadıklarını ancak daha sonra öne geçmeyi başardıklarını söyledi. 3. periyodu 7 sayı farkla bitirebileceklerini ancak farkın 4'e düştüğünü kaydeden Çakı, şöyle konuştu:
"İlk 5 dakika dışında ilk 3 periyodun 25 dakikasını iyi oynadık. 4. periyot maç bizim kontrolümüzden çıktı. Hakemlerle ilgili konuşmak tarzım değildir ama son periyodun doğru yönetildiğini düşünmüyorum. Karşıyaka da seyircisiyle beraber iyi bir hava yakalayıp kazandılar. Son periyotta daha iyi oynayabilseydik kazanabilirdik. Karşıyaka'yı tebrik ediyorum."
Pınar Karşıyaka,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Karşıyaka
11 Kasım 2018 Pazar 20:31