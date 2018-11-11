Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe
'ye 84-77 yenilen Bahçeşehir
Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini aktararak, "İyi mücadele ettik. Sadece mücadele etmek değil kazanmak da istiyorduk. Benim hedefim oynadığımız tüm maçları kazanmak. Öncelikle güzel bir maç oldu. İki takımda kazanmaya yakındı. Atmosfer çok güzeldi. Taraftarlarımıza, Fenerbahçe ile kafa kafa oynadığımızı göstermek beni gururlandırdı." diye konuştu. Obradovic
: "İlk yarıda iyi oynamadık"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic
, ikinci yarıda ilk yarıya göre daha iyi oynadıklarını dile getirdi.
Dış atışlardan sayılar üreten bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Obradovic, "Onları durdurup kazanmak için agresif savunma yapmamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi oynamadık. İkinci yarıda biraz daha iyi oynadık ve maçı kazanmamız için bu yetti. Oyuncularımın savaşması hep hoşuma gidiyor. İki gün önce THY Avrupa
Ligi'nde zor bir deplasmanda oynadık. Çok fazla istek ve karakter gösteriyorlar. Diğer açıdan da kötü durumda olan oyuncularımız mevcut ve takımın onlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Ivan Obradovic,Bahçeşehir,Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 22:52