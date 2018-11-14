Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol ULEB Avrupa
Kupası A Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği Almanya
temsilcisi ratiopharm Ulm'yi 77-69 yenen Galatasaray
'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "Galibiyetten dolayı mutluyum ama oynadığımız oyundan mutlu değilim. Önemli bir galibiyet aldık. Bugün beklediğimizden daha kötüydük. Hücumdan daha akıllı kararlar vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Tai Webster'ın belinde ağrı olduğunu aktaran Erdoğan, "Webster bugün iğne ile oynadı. Çok riskli bir karardı ama oynamak istedi." şeklinde konuştu.
Leibenath: "Çok önemli 4 oyuncumuzdan eksik çıktık"
ratiopharm Ulm Başantrenörü Thorsten Leibenath ise Galatasaray'ın kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.
Sözlerine Galatasaray'ı kutlayarak başlayan Leibenath, "Galatasaray hak edilmiş bir galibiyet aldı. Karşılaşmaya çok önemli 4 oyuncumuzdan eksik çıktık. Maça iyi başladık ama kenardan istediğimiz katkıyı alamadık. Bu kadar eksiğe rağmen oyunun içinde kaldık. Son iki dakikada farkı iki sayıya da indirdik. Galatasaray, son bölümde akıllıca oynadı ve kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa,basketbol,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:34