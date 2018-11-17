Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği TOFAŞ'a 73-69 yenilen Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Selçuk
Ernak, "Oyuncu kalitesi yüksek takımlar işler kilitlendiğinde birtakım çözümler üretebiliyor. Bugün o taraf biz olmadık." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ernak, TOFAŞ'ı tebrik etti.
TOFAŞ'ın basketbol
zekası olarak ligin en üstün takımlarından biri olduğunu belirten Ernak, "İlk yarıda ortalamamızın üstündeki isabetli şutlarla suni bir farkla öne geçtik. TOFAŞ geri dönmesini bildi. Özellikle üçüncü periyot bizden sert başladılar. Bunu bilmemize rağmen cevap veremedik. Normalde alışık olduğumuz kenar katkısını alamamamız, güvendiğimiz sayı ellerinin düşük yüzdelerde kalması da bir faktör." ifadelerini kullandı.
Ernak, daha sonra maçı kazanacak noktaya getirdiklerini, rakibi durdurduklarını ama hücumda sayı bulamadıklarına değinerek, "Oyuncu kalitesi yüksek takımlar işler kilitlendiğinde birtakım çözümler üretebiliyor. Bugün o taraf biz olmadık." diye konuştu.
Ene: "İyi bir galibiyet"
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene
de Selçuk Ernak ve Sakarya ekibini tebrik etti.
Sakarya'nın geçen sezondan beri lige renk kattığını dile getirerek, "Çok iyi basketbol oynuyorlar. İyi bir takım kuruyorlar, bunu ligde Anadolu Efes
'i yenerek gösterdiler. Zor bir deplasman. Bizim için önemli bir galibiyet, oyuncularımızı kutluyorum." şeklinde konuştu.
Ene, zor bir Polonya
yolculuğundan geldiklerini, ilk periyoda kötü başladıklarını aktararak, "İyi efor sarfetti oyuncular, hatalarımız yok mu? Var. Onlara reaksiyon göstereceğiz ama bazıları da enerjimizi iyi yönetememizden kaynaklanan hatalar. İyi bir galibiyet. Biz Avrupa
Kupası'nda önemli bir viraja giriyoruz. Oraya konsantre olacağız. Sakarya'ya da başarılar diliyorum. Onlar da iyi bir ritim yakaladılar bu sene, sert bir takım. İnşallah onlar için de bundan sonra lig daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk,Sakarya,basketbol
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:13