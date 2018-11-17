Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir
Koleji'ni 93-86 yenen Türk Telekom
'un başantrenörü Burak Gören, ligdeki pozisyonları açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Gören, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa
Kupası'nda çarşamba akşamı geç bir saatte Valencia
ile deplasmanda karşılaştıklarını hatırlatarak, Bahçeşehir Koleji maçına bir günlük aradan sonra çıktıklarını belirtti.
Maçın başında bir takım sıkıntılar yaşayabileceklerini tahmin ettiğini anlatan Gören, "Ancak oyuna girmemiz çok uzun sürdü. Bunda rakibimizin ligin en iyi hücum takımlarından biri olmasının da etkisi var. Üçüncü periyodun ortalarına kadar dış atışlarda bize sıkıntı yarattılar. Dördüncü periyottan itibaren içeriyi iyi kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Gören, muhteşem bir geri dönüşle maçı kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Oyuncu grubunun inanılmaz konsantrasyonu ve bırakmama isteği kazanmamızda etkiliydi. Ligdeki pozisyonumuz açısından çok önemli bir maçtı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkürü de teknik ekibimdeki arkadaşlara etmek gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir tempoda çalışıyorlar. Çok uykusuz kalıyorlar, büyük emek harcıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum."
Bahçeşehir Koleji cephesi
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas ise maçı izlemeye gelen öğrencilere verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.
İyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Dedas, "Problemlerimizi biliyoruz. Daha iyi olacağız, daha iyiye gideceğiz. Bazı oyuncular savunmada varlık gösteremedi ve kaybettik. Herkes inansın ki Bahçeşehir Koleji'ni Türkiye
'de en iyi yere getireceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var ama yakında arzuladığımız yere ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa,Türk Telekom,Bahçeşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:12